De acordo com o agenciamento do músico, num comunicado hoje divulgado, o espetáculo “de rock progressivo, que é também uma ópera e nasce do projeto da reedição do álbum ‘10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte'”, irá acontecer em 24 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e em 2 de março no Multiusos de Guimarães.

O concerto de Lisboa, que será gravado, conta com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras e o de Guimarães com a da Orquestra do Norte.

Editado em 1978, pela Orfeu, o álbum de José Cid foi interpretado pela primeira vez por uma orquestra sinfónica em setembro de 2022, em Faro, no Festival F, na sequência de um desafio lançado pelo diretor do Teatro das Figuras.

No final de 2021, José Cid regressou ao rock progressivo, com “Vozes do Além”, o seu 25.º álbum de estúdio, no qual canta poetas como Natália Correia e Sophia de Mello Breyner Andresen.