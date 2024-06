O livro, que será apresentado na sexta-feira em Lisboa, intitula-se "A Srª Hi Ena, Alex, Yusef e um rastro de purpurinas" e reúne quatro histórias ilustradas que nasceram de vários meses de um processo criativo com mentoria da escritora Isabel Zambujal e da ilustradora Yara Kono.

O Queer Art Lab já tinha feito outros laboratórios artísticos, apresentados como espaços de capacitação para artistas LGBTQIA+, mas esta foi a primeira vez que o projeto se direcionou para a literatura infanto-juvenil.

Ary Zara, responsável pelo Queer Art Lab, explicou que esta iniciativa surgiu como resposta a uma necessidade, por falta de conteúdos literários para os mais novos.

No projeto "Castelos Arco-Íris", do Queer Art Lab, de sessões de leitura em bibliotecas, para crianças e jovens, percebeu-se que os livros escolhidos eram sempre os mesmos, porque a oferta ainda é escassa, explicou Ary Zara.

"A nossa visão é ter histórias inclusivas, que abram novas possibilidades, que não tenham propriamente um tom doutrinário, que não sejam negativas, que não forcem pontos de vista ou sejam demarcadamente didáticas", referiu.

Com a colaboração da editora Planeta Tangerina e da investigadora e pedagoga Dora Batalim SottoMayor, o laboratório resultou numa coletânea de quatro histórias, assinadas por Danilo Gouveia, David J. Amado, Joana Branco e Laura Falésia, e ilustradas por Ana Casimiro, Bruno de Almeida, Fatumata e Nicole Ostrovan.

O livro "A Srª Hi Ena, Alex, Yusef e um rastro de purpurinas" é uma edição da discoteca Trumps, parceira do Queer Art Lab, e será apresentado na sexta-feira por Dora Batalim SottoMayor na Casa do Comum, em Lisboa.

Ativista pelos direitos das pessoas trans, realizador, argumentista, gestor do projeto Queer Art Lab e performer, Ary Zara venceu este mês, juntamente com Gaya de Medeiros, a Bolsa Amélia Rey Colaço, para uma residência artística com o projeto "Corre, bebé!", que cruza performance e cinema.

Este ano, Ary Zara chegou à 'shortlist' dos filmes candidatos aos Óscares, com a premiada curta-metragem "Um caroço de abacate".

Atualmente, Ary Zara prepara uma nova curta-metragem, intitulada "Tokos", produzida pela Wonder Maria Filmes e que deverá contar com coprodução da PageBoy Productions, de Elliot Page - que se associou a "Um caroço de abacate" -, e desenvolve a longa-metragem "Sol em Saturno".