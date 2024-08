A organização explicou hoje, em comunicado, que se trata de “uma viagem sonora que volta a percorrer 17 monumentos e espaços patrimoniais — entre castelos, museus, sítios arqueológicos, parques, igrejas, mosteiros, fundações, centros de documentação, entre muitos outros — que acolhem projetos musicais com percursos e inspiração diversa, a par de outras atividades abertas a todos, para homenagear a arquitetura, as artes, os ofícios e a memória das comunidades”.

O presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, responsável pela organização do evento, escreve no comunicado que este ciclo de concertos “não apenas tem vindo a propor a música como forma de aproximação das pessoas a museus, monumentos e outros lugares patrimoniais, como tem também vindo a aproximar municípios, técnicos, agentes culturais e outros parceiros em torno de um projeto comum”.

São quase três meses de programação, em que todos os espetáculos têm entrada livre, embora algumas atividades paralelas necessitem de inscrição prévia.

“A programação musical, pensada sempre a partir de cada espaço, apresenta-se num alinhamento que pretende também refletir a diversidade do talento de músicos e artistas que engrandecem a música nacional e o dinamismo criativo que persiste no setor cultural do nosso país”, acrescenta Eduardo Vítor Rodrigues.

O arranque oficial do evento acontece a 27 de setembro, pelas 21:30, no Castelo de Santa Maria da Feira, com um concerto dos Bandua, duo que celebra os sons e os ecos da cultura beirã, fundindo-a com uma sonoridade mais eletrónica e melancólica.

A 28 de setembro, segue-se o sítio arqueológico da Cividade de Terroso, na Póvoa de Varzim, que recebe à tarde Velho Homem + Homem em Catarse, uma combinação de folk/rock com eletrónica.

A 29 de setembro, no Museu da Quinta de Santiago, em Matosinhos, está prevista uma visita guiada ao museu e à Cascata Leceira, a partir das 15:00 até às 16:00, hora do concerto dos Reino da Fruta.

Seguem-se os meses de outubro e novembro, com os Club Makumba, o fadista João Caetano, Lena d’Água, Benjamim, a cantautora Silly, os Duques do Precariado e Luís Peixoto.

Também JP Simões e a “música de baile” dos Bateu Matou se juntam à festa, que fica completa ao som e pelas vozes de Capital da Bulgária, PZ, Tiago Sousa, Chica, Phole e Bia Maria, que fecham o programa desta edição.