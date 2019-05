Madonna acaba de anunciar uma série de "espetáculos intimistas e únicos, que terão lugar exclusivamente em teatros para darem aos Fãs a oportunidade de verem Madonna num ambiente como nunca viram antes", revelou hoje a promotora em comunicado.

No início de 2020, a tour "Madame X" passará pelo Coliseu de Lisboa, pelo Palladium em Londres e pelo Grand Rex em Paris. Esta é, para já, a única informação do concerto na capital. Para já, são apenas conhecidas as seguintes datas em solo norte-americano (2019):

12 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

14 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

15 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

17 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

19 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

21 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

22 de setembro - Nova Iorque, BAM Howard Gilman Opera House

15 de outubro - Chicago, Chicago Theatre

16 de outubro - Chicago, Chicago Theatre

17 de outubro - Chicago, Chicago Theatre

21 de outubro - Chicago, Chicago Theatre

12 de novembro - Los Angeles, The Wiltern

13 de novembro - Los Angeles, The Wiltern

14 de novembro - Los Angeles, The Wiltern

16 de novembro - Los Angeles, The Wiltern

17 de novembro - Los Angeles, The Wiltern

Ainda não se sabem detalhes (preços e datas) para a aquisição de bilhetes para o espetáculo em Lisboa. Os bilhetes para as atuações nos EUA já podem ser reservados, sendo necessário que os fãs se registem até à próxima sexta-feira, dia 10 de maio, no site Madonna.Livenation.com.

Madonna estreou-se ao vivo em Portugal em 2004, no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Em 2005, interpretou uma música na cerimónia dos Prémios Europeus de Música MTV, em Lisboa. Em 2008, regressaria a Lisboa para um outro concerto, desta vez no Parque da Bela Vista.

Em 2012, a cantora atuou no Estádio Cidade de Coimbra, com o álbum "M.D.N.A”.

"Madame X" será editado a 14 de junho. Do alinhamento faz parte uma versão de "Faz gostoso", de Blaya. O 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles e foi criativamente influenciado por Lisboa.

"Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no 'site' oficial.