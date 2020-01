Depois de Nova Iorque, a digressão europeia de “Madame X” tem início em Lisboa onde a artista dará oito concertos no Coliseu de Lisboa: a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.

Ainda há bilhetes à venda, mas apenas para os Camarotes de primeira (e com um valor de 200 euros cada).

Esta semana a cantora já tinha partilhado um outro vídeo nas redes sociais que dava conta do seu regresso a Lisboa. "A 'Madame X' volta a Lisboa. O lugar onde tudo começou. A vida é um círculo!!", escreveu Madonna na legenda que acompanha o vídeo.

Influenciada criativamente por ter vivido na capital portuguesa nos últimos anos, “Madame X” — título do álbum lançado em junho -, é uma coleção de 15 novas músicas que “celebram o longo romance de Madonna com a música e cultura latinas, assim como com outras influências mundiais”.

Dino d’Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batukadeiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses de trabalho e de vivência em Portugal.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o 14.º álbum de estúdio de Madonna inclui uma versão de “Faz gostoso”, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e “Medellín”, um dueto com o músico colombiano Maluma.