De acordo com um comunicado da organização do evento, este será o último concerto no âmbito da digressão “The Celebration Tour” e “o maior show da cantora de todos os tempos”.

Será também o único concerto da digressão que a cantora e atriz norte-americana vai dar na América do Sul, que até agora a levou a países da Europa e da América do Norte.

Os rumores sobre o concerto têm circulado desde o início de março, alimentados por patrocinadores e potenciais artistas convidados, levando a um aumento das reservas de hotéis.

“Vamos realizar o maior evento da história na música pop. Para a cidade, é um impacto gigantesco na economia e turismo. Só com o ‘zumzumzum’ os hotéis lotaram. Vai ser espetacular para a cidade, será a nossa imagem para o mundo inteiro”, secretária de turismo municipal do Rio de janeiro, Daniela Maia, citada na imprensa local.

Os organizadores ainda não deram muitos detalhes sobre a organização, explicaram apenas que colocarão 16 torres de altifalantes na icónica praia de Copacabana.

Este será o primeiro concerto da cantora de 65 anos no Brasil desde 2008, quando se apresentou no estádio do Maracanã, também no Rio de Janeiro, para um público de 70.000 pessoas.