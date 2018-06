Mariana Secca, lisboeta de 23 anos, edita no sábado a terceira parte de um álbum de estreia, sem título, que tem sido disponibilizado desde março nas plataformas digitais em três volumes de canções. A estreia em palco acontecerá a 06 de julho, no Teatro Capitólio, em Lisboa, e, no dia 08, na Casa da Música, no Porto.

O álbum está organizado de forma cronológica e resume tudo aquilo que Maro compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos na escola de música de Berklee, nos Estados Unidos.

A primeira música do álbum, intitulada “Deixa” para voz, guitarra e harpa, foi escrita pela cantora aos 12 anos, e as mais recentes, do terceiro volume, já refletem “a celebração de uma escolha” em viver para a música, como contou em entrevista à agência Lusa.

Maro – alcunha que adotou como nome artístico – nasceu num ambiente familiar marcado pela música, com uma avó pianista, a mãe professora e pai músico não profissional.

Começou a estudar piano aos quatro anos, fez conservatório, aprendeu sozinha a tocar guitarra e a cantar e, num impasse a caminho de um curso de veterinária, decidiu escolher a música.