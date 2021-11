Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

O balanço é, no geral, positivo. A originalidade da história, os seus traços de realidade misturados com ficção e a adrenalina de um enredo de ação, espionagem e romance são o que tornam os 10 episódios da produção criada por Pedro Lopes especial. Mas nem tudo é incrível. Entre falhas de continuidade, interpretações que deixam um pouco a desejar e personagens que parecem existir para "encher chouriços", o trio que todas as semanas traz uma nova discussão para o Acho Que Vais Gostar Disto analisou tudo ao pormenor.

Mas nem só de palmas à produção nacional se fez este episódio. Houve ainda tempo para falar de uma outra série da plataforma de streaming que está a surpreender quem não é entendido e a causar nostalgia aos pros de League of Legends. "Arcane" estreou os primeiros episódios há uma semana, a segunda parte (de três) chegou hoje, e parece que temos aqui um novo fenómeno na Netflix. Depois de, no espaço de uma semana, ter sido um dos conteúdos mais vistos em todo o mundo, será que está encontrada a oposição que vai tirar "Squid Game" do trono?