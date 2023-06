Os Nirvana Studios, um Centro Cultural Alternativo em Barcarena, concelho de Oeiras, celebram este sábado 20 anos, com um Open Day para toda a família.

A companhia Custom Circus chegou ao lugar onde hoje se localizam os Nirvana Studios em 2003, comprado em ruínas e reconstruído através do autofinanciamento da companhia. É um antigo quartel do Estado Novo e foi o paiol da Estrada Militar, base logística do Exército para os comboios de camiões que se deslocavam com carregamentos de bombas, munições e armamento.

Apesar de ter sido desativado pelo Exército em 1984, para as suas grandes fases de restauro a Custom Circus inspirou-se sobretudo nos enquadramentos da primeira geração de Soldados desta unidade, homens de uma época mais romântica que zarpavam até Lisboa cortejar as donzelas que os aguardavam nos cabarés e que conduziam rudes camiões desmobilizados da Segunda Guerra Mundial que percorriam em comboio a Estrada Militar.

Para celebrar os 20 anos do espaço alternativo, a companhia Custom Circus, que surgiu pela primeira vez em 1988 no imaginário do livro A Saga da Roda, e trazidos para o mundo real pelo trio Daniela Sousa (Daniella Vol), Michel Alex (Michel Gigolo) e Rui Gago (Dr.Apokalipse), convida todas as famílias para celebrar a existência do Centro Cultural Alternativo.​

A missão central deste evento assenta nas suas plataformas de experimentação multidisciplinar e cruzamentos de conceitos. Aqui, o público funde-se com as instalações volumétricas, atividades imersivas e elementos estruturais, dos quais sobressaem preocupações ecológicas, num programa dinâmico com concertos, teatro, dança, exposições e bancas de artesãos.

Em declarações ao SAPO24, a organização diz que isto será possível tendo em conta que a "a fórmula para incluir todas estas atividades se baseia no princípio de interação cultural e coletivos artísticos, onde todos os projetos conseguem interagir entre eles e criar um maior dinamismo. Damos destaque para a galeria ao ar livre que é visitável todos os dias", referem.

Acrescentam também que abrem "portas às 16h e contamos com espaços para toda a família, inclusive um espaço totalmente dedicado ao público infantil com insufláveis e outras atividades divertidas".

Quanto às diferenças no público que recebem hoje e que recebiam há 20 anos, a organização do espaço refere que o "esclarecimento dos conceitos artísticos tem vindo a atrair cada vez mais um público mais informado, conhecedor e que procura projetos artísticos mais inovadores e originais. Esta tem sido a sua grande evolução: o conhecimento artístico, interesse pela partilha e a descoberta de novos conceitos".

Destacam ainda como principais momentos do dia os 5 palcos de música, 1 palco de performance, a final do concurso OBS: Oeiras Band Sessions e um grande momento às 23h - a performance do Custom Circus, uma performance piromusical, com o nome "Poetas da Metamorfose". Neste contexto, vão ainda lançar o livro "Poetas da Metamorfose" sobre os 20 anos dos Nirvana Studios, revelando em texto e imagens tudo o que foi feito nas últimas duas décadas.

No futuro prometem continuar "a ser um marco de referência cultural nacional, acolhendo diversas atividades, de onde se destaca o teatro Custom Cafe, a Galeria Strange e o acolhimento artístico internacional através da Plataforma Erasmus +".

E como retrospetiva dos últimos 20 anos, nas palavras do fundador Rui Gago, referem que esta caminhada "foi uma viagem onde muito poucos acreditaram, mas onde muitos se foram juntando ao longo do percurso. O resultado está à vista".

O Open Day dos Nirvana Studios acontece este sábado, 3 de junho, na Estrada Militar de Valejas, nº 66, em Barcarena, onde é o Centro Cultural Alternativo, e vai abrir portas às 16:00. O programa do evento está disponível no site oficial dos Nirvana Studios e todas as suas componentes serão gratuitas.