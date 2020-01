O filme de animação de Regina Pessoa está entre as dez curtas-metragens finalistas a uma nomeação para os Óscares, ao lado de filmes como “Hair Love”, de Matthew A. Cherry, e “Kitbull”, de Rosana Sullivan, dos estúdios Pixar.

Em 2014, nesta categoria de melhor curta de animação esteve nomeado “Feral”, de Daniel Sousa, um realizador português, nascido em Cabo Verde e radicado nos Estados Unidos.

A narrativa de “Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias” apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada.

O filme tem 13 minutos e foi feito em gravura animada, técnica habitual no trabalho de Regina Pessoa.

Em dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tinha anunciado finalistas de nove categorias dos Óscares, perfilando-se entre eles alguns dos filmes já apontados como favoritos por vários media especializados.