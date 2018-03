Já é possível consultar a programação por dias da sétima edição do NOS Primavera Sound.

Os músicos Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, Tyler, The Creator, A$AP Rocky e The War On Drugs encabeçam o cartaz da sétima edição do Primavera Sound do Porto, anunciou hoje a organização.

O festival, que se vai realizar no Parque da Cidade, de 7 a 9 de junho, vai contar ainda com artistas como Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie XX, Fever Ray, Vince Staples e Thundercat.

A organização do evento anunciou, através de um vídeo partilhado no Facebook, os nomes de Grizzly Bear, Ezra Furman, Nils Frahm, Walk Parade, Rhye, Abra e Unknown Mortal Orchestra, além de Zeal & Ardor, Mavi Phoenix, Flat Worms, Public Service Broadcasting, Gerd Janson, Four Tet e Yellow Days.

Com artistas portugueses como Black Bombaim, Fogo Fogo, Luís Severo e Solar Corona, à mistura, o festival inclui também os brasileiros Metá Metá, entre muitos outros.

O NOS Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade nos dias 7, 8 e 9 de junho.

O passe geral para os três dias do festival, que chegou ao Porto em 2012, está à venda por 125,00 euros. O bilhete diário tem o preço de 55,00 euros. A partir desta terça-feira, 6 de março, os bilhetes diários ficam disponíveis e os vouchers diários já adquiridos podem ser trocados por um bilhete válido, nas lojas FNAC de Portugal ou no site oficial do NOS Primavera Sound.