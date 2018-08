De acordo com o ICA, num comunicado divulgado no seu ‘site’, “Our Madness” e “A Batalha de Tabatô” são exibidos a 28 de agosto, no Auditório do Arsenal, sob o título “João Viana Bolseiro DAAD 2018 – Cinema Pós-Colonial”.

O realizador português está em Berlim “a convite do DAAD (The Artists-in-Berlin Program), com uma bolsa de 16.300 euros para escrever o seu próximo filme: ‘KWANZA’”.

“Our Madness” pretende discutir a realidade atual de Moçambique - onde foi rodado - e conta a história de um menor que retira a mãe de um hospital psiquiátrico, em Maputo, para a levar ao encontro do pai, que está numa zona de confrontos militares, devido à crise política no país.

João Viana, nascido em Angola, estreou o filme em fevereiro no Festival de Cinema de Berlim. Em maio, “Our Madness” venceu o Prémio de Melhor Longa-metragem Portuguesa do festival IndieLisboa.