Depois de uma receção “muito calorosa” desde a estreia, no festival de Sundance, nos Estados Unidos, em janeiro, “Photograph” tem cumprido o propósito que Batra vê no cinema, considerou, uma vez que faz filmes para o mundo ver e pela curiosidade de “saber como as pessoas o veem e o sentem”.

“As plataformas de ‘streaming’ fizeram muita diferença para os públicos. As pessoas andam a descobrir. Na Índia, as pessoas consomem história de todo o mundo e não só do país”, comentou.

Uma das partes importantes para o seu olhar cinematográfico, contou, é a possibilidade de “ser um estrangeiro em todo o lado”, tanto em Nova Iorque como na própria Índia.

“Gosto desse privilégio porque me dá uma boa perspetiva das coisas, posso ver coisas de um sítio que quem é de lá não consegue”, atirou.

O cineasta indiano está já a escrever o próximo projeto, do qual não se sabem ainda muitos pormenores, a não ser que será passado em Londres.

Nascido em 1979, Batra chegou a um público internacional com “A Lancheira”, a sua primeira longa-metragem, estreada em 2013, que lhe deu um prémio na Semana da Crítica do Festival de Cannes, entre outras distinções e nomeações, como para o prémio de melhor filme não falado em inglês, da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA), já em 2015.

Realizou “O Sentido do Fim”, uma adaptação do romance homónimo de Julian Barnes, com Jim Broadbent e Charlotte Rampling, nos principais papéis, antes de dirigir Jane Fonda e Robert Redford em “Nós, ao Anoitecer”, filme que abriu o Festival de Veneza, em 2017.

