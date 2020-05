Passeios

O quê: Os Passadiços do Paiva, em Arouca, reabrem ao público com redução da lotação diária desse percurso pedonal de 8,7 quilómetros e medição da temperatura corporal dos visitantes.

O uso de máscaras, por sua vez, está recomendado em três situações: "aquando da validação dos bilhetes à entrada e saída dos Passadiços, no acesso às instalações sanitárias e em caso de eventual interação com terceiros".

O acesso ao local só se fará mediante compra prévia do bilhete por via ‘online’ ou na Loja Interativa de Turismo.

Onde: Aveiro:Arouca

Horário: 08:00/20:00 - Sendo que a última entrada permitida é às 17:00.

Cinema em casa

O quê: Início do #MonstraemCasa - edição online do Festival de Animação de Lisboa que em 2020

O Festival que foi adiado por causa da covid-19, terá agora uma edição ‘online’ e voltará às salas em setembro.

No Monstra em Casa, os filmes são exibidos na plataforma Kinow, nomeadamente a competição portuguesa de filmes, com 13 curtas, entre os quais “Tio Tomás – A Contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, “O rapaz roxo”, de Alexandre Siqueira, “Assim mas sem ser assim”, de Pedro Brito, “Maré”, de Joana Rosa Bragança, e “Ode à infância”, de João Monteiro e Luís Vital.

Também decorrem ‘online’ seis ‘masterclasses’ “com mestres da animação mundial”, nomeadamente com o realizador alemão Raimund Krumme, o brasileiro Arnaldo Galvão e o norte-americano Ed Hooks.

Horários: O Monstra em Casa decorre de 25 a 31 de maio com exibição de curtas-metragens em competição e em setembro são exibidas as longas-metragens em competição, assim como outros filmes já planeados, no cinema São Jorge.

Paralelamente, nos dias 30 e 31 de maio, entre as 08:00 e as 13:00, a RTP2 exibirá filmes programados pela Monstra.

Onde: https://monstrafestival.com/pt/apresentacao-monstra-em-casa/

Conversas

O quê: Ciência ao Café! online

Uma iniciativa dinamizada por Eduardo Cavaco, docente da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI (Universidade da Beira Interior), com a participação de Ricardo Mexia, médico de saúde pública e epidemiologista, que integra atualmente o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, e alunos da Start Up Research VII.

O Start Up Research é uma ideia original de Eduardo Cavaco, e consiste num grupo voluntário de alunos da licenciatura em Ciências Biomédicas da Universidade da Beira Interior. Este projeto funciona há sete anos letivos.

Horário: 21:00

Notas: inscrição para e-mail para jcavaco@fcsaude.ubi.pt (o link é enviado pela o email 15 minutos antes).