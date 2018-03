O concerto de Ricardo Rodrigues realiza-se hoje à noite no Schimmel Center, e o fadista é acompanhado por Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola de fado, e Daniel Pinto, na viola baixo.

Carlos do Carmo e Celeste Rodrigues atuam a 07 de abril, no Town Hall, no espetáculo de encerramento do festival organizado pela Live Sounds. Duas noites antes, a 05 de abril, a mesma sala acolhe a atuação de Ana Moura, numa iniciativa do World Music Institute.

Para a sala nova-iorquina, “não há outra voz no fado como a de Ana Moura". "A sua voz requintada percorre livremente a tradição portuguesa, piscando o olho elegantemente à pop, alcançando resultados impressionantes”, afirma a Town Hall, na apresentação do concerto.

Além de Ricardo Ribeiro e dos veteranos Carlos do Carmo e de Celeste Rodrigues, o II Festival do Fado de Nova Iorque conta ainda com António Zambujo, que atua no dia 29, no átrio do Lincoln Center, e com Lula Pena, no dia 31, no Schimmel Center.

Helder Moutinho terá quatro atuações na Casa de Fado do Sport Club Português, em Newark, Nova Jérsia, a partir de 04 de abril.