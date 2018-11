’Rod Stewart Live In Concert’ arranca em Southampton a 31 de maio, e tem passagem confirmada em Portugal no dia 01 de julho, na Altice Arena. Esta será a primeira ‘tour’ que Rod faz em três anos, após o sucesso das digressões ‘The UK Hits Stadium Tour’ e ‘From Gasoline Alley to Another Country Hits’, completamente esgotadas em 2016”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Rod Stewart, de 73 anos, editou em setembro o 30.º álbum de originais, “Bllod Red Roses”, que dá mote à digressão europeia que passará por Portugal e se inicia a 31 de maio, em Southampton, no Reino Unido.

“Os espectáculos de Rod em 2019 prometem estar recheados de clássicos da sua brilhante carreira assim como novos hits do seu mais recente disco”, refere a promotora, que descreve “Blood Red Roses” como “um trabalho bastante pessoal composto por 13 faixas originais e três ‘covers’, que é editado quase 50 anos à data em que assinou o seu primeiro contrato a solo”.

O cantor, que nasceu em Londres, iniciou a sua carreira nos Jimmy Powell and the Five Dimensions, em 1963.