"É um sonho realizado, sempre pensei: 'Um dia vou tocar a Paris'. Até porque vem toda a família dela [da mulher] e os amigos dela, ainda por cima num sítio tão bonito. É um concerto que me dá uns nervos brutais", disse Salvador Sobral antes do concerto, em declarações à Agência Lusa.

O primeiro concerto do artista português em Paris decorreu no âmbito do Festival Les Muses Héliconiennes, que este ano presta homenagem aos sons lusófonos e decorre em diversas salas da capital francesa.

Nervosismo à parte - Salvador Sobral confessou ao público que "mal tinha dormido" -, o cantor e compositor apresentou não só as suas músicas mais recentes, mas também temas do anterior disco, uma versão de "Sous le Ciel de Paris" e proporcionou vários momentos de improvisação jazz aos franceses e luso-descendentes que encheram a sala.

"Normalmente, quando fazemos concertos fora, eu sinto que as pessoas conhecem a canção da Eurovisão e que vêm por isso. A minha missão é cativá-las pelo resto também. Neste caso, é diferente. Eles não gostam tanto da Eurovisão em França e estou muito curioso em relação à faixa etária, se são descendentes de portugueses, franceses ou pessoas de outras origens", confessou o cantor antes do espetáculo, que se fez acompanhar em palco por pelos músicos Júlio Resende (piano), Bruno Pedroso (bateria) e André Rosinha (contrabaixo).