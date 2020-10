Durante o mês de agosto, Branko viajou por Portugal fazendo mini sets especiais em locais como Serra do Gerês, Sagres, Évora e Vila Nova de Mil Fontes. Cenários com características muito diferentes dos clubes por onde costuma atuar. Todos estes sets podem ser recordados no Instagram do artista (@brankoofficial).

Agora, num set inédito de 39 minutos, o DJ e produtor partilha um conjunto versões exclusivas. De PEDRO a Cesaria Evora, sempre com a Serra da Estrela como pano de fundo, o set conta conta ainda com a participação de Rita Vian e Pedro Mafama.

"A paragem a que este ano obrigou fez com que tivesse mais tempo para conhecer o país e não só descobrir como criar música nova influenciada pelo que estava a viver. Muita dessa música, edits e remixes aparecem neste set para o qual convidei também a Rita Vian e o Pedro Mafama, dois artistas que com a sua arte representam uma nova forma de olhar para a tradição portuguesa" explica Branko num comunicado de apresentação do set.

Branko sobe ao palco do Campo Pequeno a 20 de novembro, para "uma noite de celebração da música eletrónica, através de uma apresentação intimista".