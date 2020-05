Para começar bem a semana, porque não ver uma peça de teatro logo à noite?

Em 2015, Miguel Graça levou ao palco do Teatro Experimental de Cascais “Macbeth”, uma das maiores obras Shakespeare.

Contando com a presença de atores conhecidos, como Marco d’Almeida, Flávia Gusmão ou Paula Lobo Antunes, a peça irá ser transmitida no Youtube da Companhia, para que todos a possam ver no conforto do sofá.

Só precisa de ter o computador ligado e, se desejar, umas pipocas — porque neste teatro as regras são as suas. O espetáculo começa às 21h30. Pode visualizá-lo, aqui.

Museus

Visita guiada ao Museu Nacional de Arqueologia

A que horas: 16h00

Onde: Facebook do Associação Salvador

Nota: Esta é uma iniciativa organizada pela Associação Salvador em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que visa promover um momento de “cultura e partilha” sem se sair de casa. A visita, que terá a duração de uma hora e meia, irá ser dada em direto. Assim que a tour estiver concluída, haverá espaço para responder a questões, que devem ser deixadas no espaço de comentários. Para saber mais informações, clique aqui.

Aulas e Workshops

“Descobre o que o teu cão te diz sem falar”

A que horas: 21h30

Onde: Os detalhes serão dados, mediante inscrição — que pode ser feita aqui

Nota: Neste workshop, Mara Cruz Dias, educadora de cães há mais de dez anos, irá dar um conjunto de aulas e exercícios que procuram facilitar a comunicação entre o humano e o seu amigo de quatro patas. Este workshop, a que Mara prefere chamar “desafio”, é gratuito e terá a duração de cinco dias. No entanto, dado que está estipulado um número máximo de participantes, é mesmo necessário fazer a inscrição. Para saber mais sobre este desafio e o que poderá aprender, clique aqui.

Aulas de Forró e Samba

A que horas: 19h30

Onde: Num grupo fechado do facebook, cujo acesso é garantido mediante um pagamento.

Nota: Esta é uma iniciativa do Espaço Baião, que, durante um mês, irá disponibilizar aulas online de forró e samba para diversos níveis de aprendizagem, desde quem nunca dançou até quem já tem um nível intermédio de experiência. Todos os dias, menos sexta-feira, haverão aulas, incluindo aos fins de semana. O custo das mesmas varia consoante o nível de aprendizagem e o número de vezes por semana que se pretende praticar. Se deseja saber como aprender uns movimentos ou simplesmente colocá-los em prática, clique aqui.

Música

“Fado no Átrio”

A que horas: 18h00

Onde: Facebook da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e na Rádio Amália

Nota: Desde 27 de abril, que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em parceria com a Rádio Amália, tem promovido sessões de fado no átrio do edifício-sede da junta. Com Ivan Cardoso e Sandro Costa, são vários os fadistas que os têm acompanhado para uma sessão de fado. E hoje haverá mais uma. Caso não consiga assistir, terá ainda a oportunidade de assistir a mais dois espetáculos, nos dias 13 e 15 de maio.

“Tiago na Toca”

A que horas: 22h00

Onde: Instagram de Tiago Bettencourt

Nota: Esta noite haverá mais uma sessão de “Tiago na Toca”, onde Tiago Bettencourt interpreta alguns temas musicais — que tanto podem ser de sua autoria como de outros artistas . Esta noite, o artista escolhido foi Bob Dylan e serão apresentadas três canções.

Crianças

Aulas de Expressão Musical Infantil

A que horas: 16h00

Onde: Facebook Academia de Música Desafios

Nota: As videoaulas da Academia de Música Desafios destinam-se a crianças dos 2 aos 5 anos e visam promover um momento de descontração em família, todas as segundas-feiras. Se quiser saber mais informações, clique aqui.