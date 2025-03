A comédia, escrita por Henrique Dias, encenação de Adriano Luz, cenografia de Catarina Amaro e figurinos de Dino Alves, traz para palco temas como as relações, etiqueta sexual, vergonha e verdade e o estilo de vida swinger para estimular uma relação matrimonial.

Em palco, Diogo Morgado e Diana Nicolau, nos papéis de Nuno e Sofia, formam, aparentemente, um casal feliz e bem-sucedido, com a vida de sonho de qualquer família, com a exceção da vida sexual. Ao fim de anos de casamento e vidas profissionais exigentes, o amor continua, mas a intimidade desapareceu. Para recuperar a chama que se apagou, o casal decide viver a experiência do swing.

Segundo a sinopse ficamos a saber que Manuel Marques e Susana Blazer, que vestem as personagens do casal Renato e Márcia, são um casal liberal, donos de um minimercado em Fernão Ferro e praticantes federados de swing desde 2003, conhecidos “Reis do Swing”.

A experiência de Renato e Márcia cruza-se com a inexperiência de Nuno e Sofia (Diogo Morgado e Diana Nicolau), quando o casal em crise responde a um anúncio online.

O Ensaio solidário está marcado para 7 de março com as receitas a reverter para a Casa do Artista.

A grande estreia acontece no dia a seguir, 8 de março, no Auditório dos Oceanos, Casino Lisboa.

Durante o verão 'SWING' parte em digressão, subindo ao palco do Coliseu Porto (5 e 6 de julho); Centro Cultural de Tábua (11 de julho); Ponto C - Cultura e Criatividade, em Penafiel (13 de julho); Teatro das Figuras, em Faro (17 e 18 de julho). CAE Figueira da Foz (19 e 20 julho), Teatro Aveirense, Aveiro (26 e 27 julho), Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria (31 de julho) e voa até aos Açores, para o Coliseu Micaelense (5 de setembro).

Os bilhetes para “SWING” já estão à venda e custam entre os 22 e os 24 euros. Algumas datas já estão esgotadas.