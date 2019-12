“Tash Sultana apresenta-se pela primeira vez em nome próprio no Coliseu dos Recreios a 31 de Agosto de 2020”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

A artista, de 23 anos, regressa a Portugal depois da atuação no Alive no âmbito da digressão do EP de estreia, “Notion”, editado no final de 2016.

Os bilhetes para o concerto do Coliseu dos Recreios estarão à venda a partir de quarta-feira.