Esta companhia de companhia brasileira Teatro Oficina apresenta, nos próximos dias 24 e 26 no Teatro Aveirense, dois espetáculos.

Começa com a estreia nacional de 'Paranoia', no dia 24, em que o ator Marcelo Drummond interpreta os poemas do livro homónimo de Roberto Piva (a obra mais conhecida deste poeta de São Paulo) e 'Esperando Godot', uma adaptação pela mão de José Celso Martinez Corrêa – também conhecido por Zé Celso –, uma das maiores figuras do teatro brasileiro que esteve exilado em Portugal no pós-25 de Abril, chega no dia 26.

O Teatro Oficina, que está atualmente em residência no Teatro Aveirense, dará ainda um workshop, em que os artistas da companhia irão partilhar os métodos de criação teatral, musical e plástica usados pelo grupo tendo como modelo 'O Bailado do Deus Morto', peça experimental de Flávio de Carvalho.

Está disponível um pack para assistir às três peças por 10 euros, sendo que isoladamente cada uma custa cinco euros. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.