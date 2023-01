Depois de muita antecipação, eis que a muito aguardada adaptação para televisão do aclamado videojogo "The Last of Us" ficou finalmente disponível na HBO Max. E o que vos podemos dizer acerca desta estreia? Bom, que é basicamente tudo aquilo que os críticos escreveram que era.

Mas para saberes em concreto o que isso significa e o que se passou no Episódio 1 - "When You're Lost in the Darkness", recomendamos mesmo que oiças o podcast — é lá que te contamos tudo e ainda partilhamos as nossas ideias sobre aqueles easter eggs que saltam logo à vista.

Agora, espaço para uma espécie de mini Q&A que achamos que te pode ajudar a perceber não só o mundo de "The Last of Us" como todo o alarido em seu redor. As linhas que se seguem, ao contrário do episódio do nosso podcast, são spoilers free.

Créditos finais

O que ver, ler e ouvir sobre The Last of Us

A história do fungo é real. O fungo parasita existe e transforma alguns insetos em zombies — tanto que as formigas carpinteiras são vítimas neste nosso mundo! Vê este vídeo da WIRED em que uma especialista fala e mostra a biologia por detrás da saga. (YouTube)

The Last of Us: o filme. Depois de vermos o episódio de estreia da série, talvez seja difícil pensar que em 2020 surgiram notícias de que Sam Raimi ia ser o realizador de uma adaptação para o cinema. (IGN)

Lado a lado. Este vídeo coloca série e jogo lado a lado para comparares as diferenças entre o episódio e o material original. (YouTube)

The Last of Us Podcast. Há vários a falar de TLOU, mas diríamos que nenhum tem mais conhecimento de causa do que este. Nem que seja porque é o oficial e tem como anfitrião Troy Baker. Craig Mazin (criador de "Chernobyl" e de "The Last of Us") e Neil Druckmann (o criador do jogo e co-criador da série) foram os convidados do primeiro episódio. Ouve aqui.

Easter Eggs. Um vídeo com detalhes e curiosidades que talvez não tenhas dado conta. (YouTube)

O final com Depeche Mode. "Never Let Me Down Again", de 1987, acabou um episódio quase perfeito. É uma escolha que surpreende, por não ser a mais óbvia. Craig Mazin explica tudo aqui.