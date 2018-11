No âmbito das comemorações dos 30 anos de carreira, assinalados este ano, o cantor editou na sexta-feira “As canções das nossas vidas”, álbum gravado em janeiro em dois espetáculos acústicos, no Theatro Circo de Braga, no qual Tony Carreira revisita repertório antigo.

O disco, de acordo com a editora discográfica Sony, “resume o seu percurso musical” e inclui “êxitos marcantes, como ‘A Vida Que Eu Escolhi’, ‘Sonhos de Menino’, ‘Sem Ti Eu Não Sei Viver’, ‘Ai destino, ai destino’, ‘Depois de Ti (Mais Nada)’, entre muitos outros”.

Em ano de comemorações, o músico anunciou que decidiu fazer uma pausa “no seu percurso musical”.

Essa pausa irá começar depois dos três concertos que marcam o encerramento das celebrações dos 30 anos de carreira, no sábado, no Multiusos de Guimarães, e a 16 e 17 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

O espetáculo que o músico vai apresentar será “muito especial”, com um alinhamento “construído com o seu público e composto pelos grandes sucessos da sua carreira, totalmente reorquestrados”.

A subida ao palco do Casino Peninsular da Figueira da Foz, a 05 de março de 1988, para participar no Prémio Nacional de Música, é considerado o início da carreira de António Manuel Mateus Antunes (Tony Carreira), do Armadouro, no concelho da Pampilhosa da Serra, e que esteve vários anos emigrado em França.