Estas aventuras, que começam quando a turminha do bairro do Limoeiro vence um concurso de redação e o grande prémio é uma excursão por nove países com o português como idioma oficial, distribuídos por quatro continentes, vão ser publicadas em formato digital.

O livro “Turma da Mónica: Viagem aos países de Língua Portuguesa” resulta de uma parceria do brasileiro Mauricio de Sousa com o autor José Santos, é editado pela Editora Imeph e distribuído pela Bookwire.

Através das aventuras desta turma, os leitores podem aprender sobre mais de 200 palavras e descobrir a pluralidade e a riqueza do português falado pelas nações lusófonas.

Para assinalar o lançamento deste livro, o desenhista Mauricio de Sousa irá dar uma entrevista na sexta-feira aos estudantes da Universidade de Coimbra, a qual será transmitida pelo YouTube.

A editora explica que o objetivo do projeto é “democratizar a leitura para todos os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa” (CPLP).

Para a elaboração da obra foi efetuada uma “vasta pesquisa”, a qual contou com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e a colaboração dos consulados de países como Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique.

“Tenho muito orgulho do facto de Mónica, Cebolinha, Magali, Cascão e companhia serem considerados embaixadores informais da Língua Portuguesa, aonde quer que estejam”, disse Mauricio de Sousa, a propósito do lançamento do livro.

E acrescentou: “Essa viagem pelos países lusófonos é uma aventura muito especial. Afinal, é importante que as crianças, seus pais e professores saibam da riqueza do nosso idioma, que é falado em vários continentes”.

Há dois anos, na cidade da Praia, em Cabo Verde, a banda desenhada desta aventura, em formato poster, esteve exposta na sede do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).

Num desses “quadrinhos”, a personagem principal reconhece que, através desta aventura, foi possível “ir a vários continentes” sem deixar de falar português.