Segundo um comunicado da Casa Civil do Presidente da República de Angola, enviado à agência Lusa, João Lourenço destaca que a efeméride permite que os portugueses "se unam à volta dos grandes valores e símbolos da pátria" para "comemorar com júbilo as conquistas alcançadas ao longo da História como Nação".

"Tenho a honra de felicitar o Povo, o Governo português e Vossa Excelência, em nome do Povo, do Governo angolano e no meu próprio pela celebração de mais um aniversário do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Trata-se de uma data emblemática da identidade portuguesa, em que os portugueses se unem à volta dos grandes valores e símbolos da sua Pátria, para comemorar com júbilo as conquistas alcançadas ao longo da sua história como Nação", sublinha João Lourenço na mensagem.

O chefe de Estado angolano diz-se ainda "convencido" que os laços que ligam os dois povos e nações "se estreitarão continuamente em benefício do reforço da amizade e da cooperação entre Angola e Portugal".