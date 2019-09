A campanha ECOPRAIAS – “Vamos Reciclar à Beira-Mar” -, promovida pela Amarsul, recolheu 165 toneladas de resíduos para reciclagem, uma operação que decorreu em 33 praias de Almada, Sesimbra e Setúbal.

A iniciativa da concessionária da EGF, empresa do Grupo Mota Engil, que decorreu durante os dias 22 de junho e 15 de setembro, destinada à população em geral, incidiu, em especial, junto dos mais novos e de quem frequentou as “colónias de férias”. Envolveu quase 23 mil crianças, 400 entidades relacionadas com os tempos livres, numa ação contínua que totalizou cerca de 91 mil pessoas, anunciou a empresa em comunicado.

Com o intuito de sensibilizar para as “boas práticas ambientais” e consciencializar para “a importância da separação adequada dos resíduos de embalagem”, a recolha das embalagens foi assegurada com uma rede de ecopontos, juntamente com os “mochileiros” da Amarsul responsáveis por recolherem das praias “50 toneladas de plástico e metal, 35 toneladas de papel e cartão e 80 toneladas de vidro”.

Com o regresso às aulas, a educação ambiental transita da praia para as salas de aula. Nesse sentido, a EGF apresenta hoje, ao final do dia, na praia de São João da Caparica, em Almada, a nova edição do programa ECOVALOR.

Programa de sensibilização direcionado às escolas e aos alunos premeia com 0,50 euros cada saco de embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida bem separados e entregues pelo estabelecimento de ensino.

Em 2018, o programa ECOVALOR envolveu “quase oito mil ações” de sensibilização, no qual participaram mais de 20 mil participantes de todo o país, que contribuíram para a recolha de “1160 toneladas de resíduos, dos quais 619 toneladas foram de plástico e metal, 111 toneladas de vidro e 430 toneladas de papel e cartão”, revela a empresa.

Os dados da campanha ECOPRAIAS 2019 e o lançamento da nova edição do programa ECOVALOR são hoje apresentados num encontro promovido pela Amarsul, EGF e Câmara Municipal de Almada, em São João da Caparica, no qual participam especialistas em comunicação ambiental da ISWA – International Solid Waste Association.