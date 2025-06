Esta é uma solução que a tecnologia nuclear oferece à poluição plástica, uma das mais graves ameaças que o planeta enfrenta e à qual o Dia Mundial do Ambiente, celebrado na na quinta-feira, foi dedicado ao lema “Não à poluição plástica”.

No ano passado, o mundo produziu cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos de plástico. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico prevê que, em 2060, esse número quase triplicará para mil milhões de toneladas.

Em contraste com as duas técnicas clássicas, a reciclagem mecânica e a reciclagem química, o programa NUTEC (Tecnologia Nuclear para o Controlo da Poluição Plástica) oferece uma terceira tecnologia para resolver o problema.

O programa é promovido pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), que envolveu 99 países na monitorização marinha dos microplásticos e 52 no desenvolvimento de técnicas de reciclagem alternativas.

De acordo com a AIEA, a irradiação é uma ferramenta “muito eficaz” para separar o plástico reciclado que foi lavado e triturado.

O plástico, que não é biodegradável, é composto por diferentes tipos de polímeros - macromoléculas. A irradiação dos polímeros torna-os aptos a serem reutilizados e o resultado é um plástico mais puro e mais valioso.

Por um lado, degrada-os, o que facilita o reprocessamento dos resíduos.

Outro efeito é a reticulação, que forma ligações cruzadas entre as cadeias moleculares. Desta forma, as suas propriedades podem ser melhoradas.

Além disso, a irradiação aumenta a compatibilidade dos polímeros e facilita a reestruturação dos resíduos plásticos por “enxertia”.

Graças à oxidação, o plástico torna-se compatível com a fusão de outros plásticos e com muitos aglutinantes.

Após a modificação do raio, os resíduos podem ser utilizados para produzir bens industriais.

A Argentina, as Filipinas, a Malásia e a Indonésia já estão a trabalhar em projectos-piloto: travessas de caminho de ferro, compósitos de madeira e plásticos para construção de habitações e combustível são alguns dos produtos resultantes deste tipo de reciclagem.

“Estamos a passar da investigação para a vida real”, afirma Azillah Binti Othman, responsável pelo tratamento de radiações da AIEA.

Após estes testes, prevê-se que o programa esteja totalmente operacional em 2026.

Além disso, de acordo com a AIEA, a ciência nuclear pode também detetar, seguir e monitorizar plásticos e microplásticos no oceano.

Para o efeito, a agência tem como objetivo aumentar de 21 para 50 o número de laboratórios em todo o mundo equipados com a tecnologia necessária. Até à data, duas destas instalações, na Austrália e no Kuwait, foram designadas como centros de referência, com capacidades avançadas de análise de microplásticos.

Estão também disponíveis capacidades avançadas em laboratórios no Belize, Brasil, Chile, China, Equador, Emirados Árabes Unidos e Panamá, bem como capacidades essenciais noutros centros na Colômbia, Japão, Paquistão, Filipinas e Tailândia.

A AIEA já dispõe, desde 2018, de uma ferramenta de colaboração com os países da América Latina e das Caraíbas, a REMARCO (Red de Investigación de Estresores Marinos-Costeros), que procura provas científicas do estado do ambiente marinho-costeiro utilizando técnicas nucleares, isotópicas e complementares.

A segunda parte da quinta sessão do Comité de Negociação Intergovernamental (INC), que trabalha na criação de um instrumento juridicamente vinculativo sobre a poluição por plásticos, incluindo no ambiente marinho, reunir-se-á em Genebra de 5 a 14 de agosto.