O camião, que estava abandonado, transportava madeira mas tinha um compartimento onde estavam mais de 50 migrantes, de acordo com as autoridades. 18 deles, incluindo uma criança, acabaram por morrer, ao passo que 34 foram transportados para o hospital.

“Faltou oxigénio para quem estava trancado neste camião. Estavam congelados, molhados, não comiam há vários dias”, disse Asen Medzhidiev, ministro da saúde búlgaro.

A polícia búlgara está agora a tentar identificar os motoristas do camião. A Bulgária, refira-se, costuma ser uma rota usada pelos migrantes do Médio Oriente e do Afeganistão para chegarem a outros países europeus.

Já em 2015 alguns motoristas de camiões búlgaros foram presos e acusados da morte de mais de 70 pessoas, que foram encontradas em idênticas condições, escondidos dentro dos veículos.