Segundo testemunhas, foram ouvidos pelo menos 20 tiros dentro da escola. A polícia informou que já foram mobilizados vários meios de emergência.

Pelo menos nove pessoas, entre as quais sete alunos, um adulto e o suposto agressor, morreram hoje num tiroteio numa escola secundária em Graz, no sudeste da Áustria, confirmaram as autoridades locais, embora haja vários balanços de vítimas.

A polícia adiantou que há vários alunos e professores feridos e admitiu a possibilidade de várias vítimas mortais.

"A situação é, neste momento, muito confusa. No entanto, poderá tratar-se de um caso de tiroteio indiscriminado", declarou à agência noticiosa Austria Presse Agentur (APA) uma fonte policial, enquanto alguns meios de comunicação indicam cinco mortos e outros oito.

Um suspeito terá sido encontrado morto numa das casas de banho, segundo os primeiros indícios. De acordo com a APA, o alegado autor do ataque, cuja identidade não foi revelada, ter-se-á matado.

O jornal Kronen Zeitung indica que o tiroteio começou por volta das 10h00 da manhã locais (09h00 em Lisboa) e que o suposto agressor disparou em duas salas de aula diferentes.

O mesmo jornal recorda que o ataque ocorreu perto do décimo aniversário de um outro tiroteio, no qual três pessoas morreram e 36 ficaram feridas. Para já, não há nenhuma sugestão de que os dois ataques estejam relacionados.