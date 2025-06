A mesma fonte avançou que o incidente ocorreu após o jogo do campeonato nacional de hóquei em patins entre o Sporting e o FC Porto, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O SAPO24 sabe que a PSP já deteve três dos responsáveis.

Na sequência do ataque por parte de um grupo de entre 10 a 20 pessoas, deflagrou um incêndio na viatura que provocou quatro feridos, dois com maior gravidades que, após terem sido assistidos no local, foram transportados para o Hospital de Santa Maria, referiu.

Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos mais ligeiros, tendo também sido assistidos pelo INEM no próprio local e não necessitando de cuidados hospitalares, disse fonte oficial da PSP.

O caso vai ser comunicado à Polícia Judiciária para investigação.

Desde então, o Sporting já condenou os atos de violência ocorridos nas imediações do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, após o clássico entre os ‘leões’ e o FC Porto.

“O Sporting condena de forma veemente os atos de violência ocorridos esta tarde, em Lisboa, após o jogo de hóquei em patins, envolvendo adeptos do Sporting e do FC Porto”, lê-se no comunicado dos ‘verdes e brancos’.

“O Sporting não se revê nestes comportamentos, que atentam contra os valores do clube e desrespeitam o espírito do desporto. Quem escolhe a violência como forma de expressão não representa o Sporting. A paixão pelo clube nunca poderá ser usada como escudo para a violência”, prosseguem os lisboetas, prometendo colaborar “ativamente com as autoridades no apuramento de responsabilidades” e tomar “todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis”.

Em comunicado, os ‘dragões’ referem que junto ao Pavilhão João Rocha, “um grupo de adeptos do FC Porto foi alvo de uma emboscada por parte de adeptos do Sporting”.

“Enquanto tentavam iniciar a viagem de regresso à cidade Invicta, as viaturas em que estes portistas seguiam foram apedrejadas e alvo do arremesso de artefactos pirotécnicos. Os ocupantes só tiveram tempo para fugir antes de um dos veículos pegar fogo e ficar totalmente destruído”, detalham os ‘azuis e brancos.

“Apenas por mero acaso este atentado cobarde não causou vítimas mortais. O FC Porto repudia veementemente os gravíssimos acontecimentos ocorridos em Lisboa, estando já em contacto com as vítimas deste ataque bárbaro, a quem informou que lhes será prestado todo o apoio no regresso a casa, bem como na assessoria jurídica necessária às participações cíveis e criminais que se considerem adequadas”, remata o emblema portuense.

O FC Porto acrescenta ainda já ter contactado “a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Federação de Patinagem de Portugal (FPP)”, prometendo” ir “até às últimas consequências para garantir que este caso não passa sem uma punição severa e exemplar para os criminosos nele envolvidos”.

O FC Porto, campeão nacional, qualificou-se hoje para a final do Nacional de hóquei em patins, na qual vai defrontar o Óquei de Barcelos, ao derrotar os ‘leões’, no quinto e último jogo das meias-finais, em Lisboa, por 2-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento.