Na última campanha de troca, que terminou em 28 de fevereiro, o banco central recebeu 64,6 milhões de euros em notas de escudos, tendo ficado por entregar 94 milhões de euros.

“Desde 2002 e até 2022 foram entregues escudos nas tesourarias do BdP no montante de 159,3 milhões de euros”, frisou Hélder Rosalino, administrador do regulador, em conferência de imprensa.

O BdP lançou, em 22 de janeiro, uma campanha para troca das notas de escudo, que prescreveram esta terça-feira, dia 1 de março. Na altura, o regulador bancário explicou que as cinco notas da última série, e apenas estas, poderiam ser trocadas no BdP pelo respetivo contravalor em euros até ao próximo dia 28 de fevereiro (inclusive), o dia útil anterior à data de prescrição.

Os números de balanço da campanha ainda não são os finais, uma vez que o regulador da banca ainda terá de analisar as últimas entregas que chegaram por correio.

Hélder Rosalino, administrador do BdP, assinalou que os 94 milhões de euros que ficaram em posse do público na data de prescrição representa uma receita extraordinário para o BdP, que “se irá refletir no exercício do BdP e nos dividendos entregues ao Estado”.

O BdP promoveu, além da campanha deste ano, mais seis campanhas de trocas ao longo dos últimos 20 anos, uma vez que com o fim do prazo de 20 anos para troca, as notas de escudo da última série perderam o seu valor.