De 23 a 25 de agosto vai haver música e gastronomia para "gente crescida". Arranca mais uma edição do Festival Vilar de Mouros, com atuações de Human League, Plastic People, Cavaliers of Fun e uma celebração dos 40 anos de Bauhaus.

O festival de Vilar de Mouros arranca hoje com uma celebração dos 40 anos da banda Bauhaus - formada em 1978 em Inglaterra, considerada a pioneira do rock gótico. O ex-vocalista Peter Murphy junta-se ao cofundador e baixista da banda, David J, para recordar clássicos como os singles "In The Flat Field", "Kick in the Eye", "Bela Lugosi's Dead" e "She's in Parties".

A passagem dos Bauhaus pelo festival de Paredes de Coura, também no Minho, em 2006, foi a última vez que a banda esteve em palco, como contou David J à edição de março da revista inglesa Mojo.

Também em destaque está a banda Pretenders, que vem apresentar o décimo trabalho de originais - "Alone" - produzido por Dan Auerbach dos Black Keys.

Public Image Ltd (PiL), Human League, Plastic People e Cavaliers of Fun completam o cartaz do primeiro dia deste festival na freguesia minhota do concelho de Caminha.

O recinto do festival abre às 17h00, num espaço reforçado com "mais áreas de conforto e restauração", zonas de jogos e transferes gratuitos para praias daquela zona do distrito de Viana do Castelo, segundo revelou Diogo Leite, um dos organizadores do evento.

Este ano, a organização assume Vilar de Mouros como “um festival para gente madura” e “crescida”, esperando subir a fasquia dos 26 mil espetadores do ano passado até “pelo menos 30 mil pessoas” nos três dias do evento.

O cartaz completo da edição deste ano pode ser consultado aqui.

O espaço está dividido em duas zonas - uma gratuita e uma paga, cujos bilhetes estão à venda online e na bilheteira do recinto, a partir das 14h00.

O festival Vilar de Mouros teve a primeira edição em 1965 e, após vários interregnos, recuperou a periodicidade anual em 2014.