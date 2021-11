A GNR encontrou cinco cofres com 400 mil euros num muro de pedra que separa uma pedreira desativada do caminho de acesso ao campo de tiro do Clube de Caçadores de Rio de Moinhos, em Penafiel e, noticia hoje o Jornal de Notícias, o dinheiro poderá ficar para o Estado caso ninguém o reclame.

Tal só poderá acontecer, adianta o diário, depois do Ministério Público (MP) arquivar o inquérito em curso, um juiz confirmar esse desfecho e passarem 60 dias após a afixação de um edital no tribunal. O dinheiro fica temporariamente depositado numa conta bancária em nome do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).

No entanto, mesmo que a maquia seja reclamada, será revertida para o Estado caso se prove que o dinheiro tem origem criminosa. Ou seja, se, por exemplo, for proveniente do tráfico de droga, como se suspeita.

A descoberta ocorreu, descreve o diário, no âmbito de trabalhos na zona para abrir buracos para instalar postes de eletricidade na via pública. Depois da hora de almoço, um homem alheio à obra em causa — que se descreveu como um emigrante regressado a Portugal — chegou de carro e esteve a remexer no muro, sem explicar porque estava ali, num local pouco frequentado.

O caso, sinalizado por um trabalhador local à GNR, levou dois guardas a inspecionar o muro. Tirando algumas pedras, um dos militares encontrou dois cofres e depois mais três, o que os levou a alertar os superiores. Com várias valências da GNR no local — incluindo o Núcleo de Investigação Criminal —, a investigação levou à conclusão de que estavam ali 400 mil euros.