“Estavam as pessoas todas com máscara, o problema é que termos menos autocarros. Deviam pôr os autocarros que tiraram que era para as pessoas não andarem tão juntas”, afirma Lurdes Moderna, depois de ter viajado, a partir do concelho de Odivelas, nos autocarros da Carris até chegar à rede do Metropolitano de Lisboa, para se deslocar ao local de trabalho.

Na estação de metro do Marques de Pombal, à espera do próximo comboio, Lurdes Moderna conta que, à semelhança de hoje, “há uns dois meses” que usa máscara e viseira para se proteger do risco de contágio da covid-19, mas continua a sentir medo de usar os transportes públicos, porque “há pessoas que pensam que isto é uma brincadeira”.

No Metropolitano de Lisboa, a afluência de passageiros, pelas 08h30, é reduzida, o que permite cumprir a lotação máxima de dois terços da sua capacidade. Na estação do Marques do Pombal, na linha em direção à Reboleira, a maioria das carruagens é ocupada com três ou quatro pessoas, garantindo a distância de segurança.

Sem alternativas ao uso do transporte público, Lurdes Moderna queixa-se da falta de oferta, situação que diz que se verifica nos autocarros da Carris.