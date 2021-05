454 novos casos e 2 óbitos. Os números das últimas 24 horas da pandemia em Portugal

Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos de infeção: 454

Óbitos: 2

Recuperados: 639

Internados: 302 (-22)

Internados em UCI: 84 (-5)

Número de casos ativos: 23.494 (-187)

Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento?

créditos: DGS

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 66,9 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 0,98. Ou seja, continua no verde da matriz.

No continente, a incidência está nos 64,3 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é de 0,98.

O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o R(t) abaixo de 1 (no verde) o plano de desconfinamento pode seguir como previsto. Com uma incidência a 14 dias superior a este patamar (com os indicadores nas zonas laranja ou vermelha) o plano de desconfinamento será revisto.

* Dados atualizados a 30/04/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS)

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?

Aljezur - 465

Cabeceiras de Basto - 531

Coruche - 298

Lagoa [Açores] - 346

Machico - 300

Odemira - 562

Paredes - 244

Porto Moniz - 299

Resende - 404

Ribeira Grande - 326

Tábua - 281

Tabuaço - 249

Vidigueira - 218

Vila Franca do Campo - 380