O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje que "há grande convergência" entre os objetivos do projeto de regulamento do leilão para o 5G e as metas do Governo anunciadas na semana passada.

"Há uma grande convergência entre os objetivos que estão a ser fixados no regulamento e as metas que foram anunciadas pelo Governo, que no dia 07 de fevereiro aprovou a estratégia para o 5G [quinta geração móvel] e o calendário para 2025, afirmou João Cadete de Matos, quando questionado sobre o assunto. "Aliás, há grande convergência com metas e objetivos que foram anunciados por outros governos da União Europeia", apontou o presidente do regulador das comunicações eletrónicas. João Cadete de Matos respondia a questões dos jornalistas na conferência de imprensa, em Lisboa, sobre o projeto de regulamento de leilão para atribuição das licenças 5G, que vai estar sob consulta pública.