O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Presidente do Iraque, Abdelatif Rashid, reuniram-se hoje em Bagdad para discutir as "questões-chave e os resultados esperados" da cimeira da Liga Árabe, que se realiza no sábado na capital iraquiana.

Segundo um comunicado da presidência iraquiana, os dois dirigentes encontraram-se no Palácio Al-Salam para uma reunião focada em “promover a paz regional e o alinhamento com os objetivos estratégicos da cimeira”. A reunião abordou “os principais temas e resultados esperados da cimeira árabe, incluindo as resoluções propostas para promover a paz, a unidade e a prosperidade em todo o mundo árabe”, referiu o comunicado. A presidência iraquiana acrescentou que Rashid destacou que a realização deste evento reflete o “papel renovado” do seu país como agregador regional e o seu compromisso em apoiar iniciativas multilaterais que reforcem a segurança e a cooperação. O líder do Iraque expressou também a esperança de que a cimeira resulte em “decisões significativas que reforcem a ação coletiva e a solidariedade árabe”. Esta ideia foi partilhada por Guterres, que também expressou o seu “otimismo sobre o potencial da cimeira para reforçar a cooperação árabe, acelerar o desenvolvimento sustentável e reforçar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade duradouras em toda a região e fora dela”, segundo o comunicado. A cimeira procurará uma posição unida entre os 22 Estados-membros da Liga Árabe em questões cruciais para a região, como a ofensiva israelita na Faixa de Gaza e o conflito no Sudão, que são os piores desastres humanitários atuais do mundo.