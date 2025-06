Natural de Caponga, no Ceará, Brandão85 é um dos nomes emergentes na cena do trap brasileiro.

Estreou-se no mundo da música em 2018, de forma independente. Passou pela Hash Produções, com quem encerrou o contrato em 2023, e em 2024 teve um importante papel na produção do álbum 333 do artista Matuê.

Em pleno Palco Mundo do Rock in Rio 2024, no Rio de Janeiro, foi oficialmente anunciado como o novo membro da 30PRAUM, a gravadora fundada por Matuê.

"Toda a minha chegada à 30 tem sido uma trajetória de filme. É de loucos ver todas as coisas que eu tenho realizado aqui, na melhor e maior gravadora do Brasil", disse Brandão ao SAPO24.

Um mês depois, em outubro, Brandão lançou o seu primeiro álbum de estúdio, CEO. Com 13 músicas, marcado por uma sonoridade espacial, conta com temas como "DE VOLTA", "ESPAÇONAVE", com Wiu e Matuê, e "EURO LIBRA", com Teto.

"CEO simboliza toda esta virada de chave na minha carreira e na minha vida", contou. "Para um artista, é muito bom poder fazer a nossa arte da melhor forma e representar as nossas áreas", disse, em referência à gravadora nordestina, fundada em Fortaleza.

No dia 14 de junho, Brandão sobe, pela primeira vez, a um palco português. Será responsável por aquecer o público da MEO Arena antes do concerto de Matuê, que traz a Lisboa a 333 Tour.

"Estou bastante empolgado e feliz de poder fazer um concerto na Europa. Portugal é um lugar onde temos muitos fãs, há muito tempo", admitiu.

"Nós interagimos muito com os fãs portugueses e finalmente está a chegar a hora de me aproximar ainda mais deles e de fazer o meu som chegar a outros lugares."

"Isso é Trap"

Para Brandão, muita coisa é "trap". O nome do estilo musical que representa tornou-se também um adjetivo, frequentemente utilizado pelo cantor para descrever ações, coisas e momentos.

Questionado pelo SAPO24 sobre o que é "ser trap", o cantor afirmou que é, simplesmente, ser como ele.

"Vocês sabem que o trap anda sempre lado a lado com o Mano B", explicou.

"Para mim, ser trap é ser como eu. Alguém que faz a wave, independentemente do lugar e dos fatores. Alguém que não se importe com a opinião de ninguém e só acredite no propósito das coisas. Isso é trap."

O que também é "trap" é a nova mixtape de Brandão, que lhe deu precisamente esse título - Isso é Trap.

Com data de lançamento marcada para o mês de junho, o projeto contará com 22 músicas e várias colaborações. Entre eles, estarão cantores como Leviano, Alee e Jovem Dex, que também fizeram parte da Hash Produções, com quem tiveram uma disputa pública relativamente aos contratos dos artistas.

Agora, juntam-se no projeto "Isso é Trap" e Brandão garante que o processo foi orgânico e natural. "Reuni todos os meus manos de longa data, que a música me deu, na mixtape. O processo criativo foi muito doido, gravámos à distância. Um entrou na bala do outro, todos entraram na vibe do som."

O lançamento está para breve e o rapper garante estar tão entusiasmado quanto os fãs.

Olhando para o futuro, Brandão admite que se vê numa "eterna viagem na música". "A minha luta é esta, a trajetória de um jovem neguinho que está a propagar o som. Só me consigo ver maior e cada vez mais conectado com o som."