Principais acontecimentos registados no dia 6 de novembro:

1656 - Morre D. João IV.

1772 - O Marquês de Pombal oficializa o ensino primário em Portugal.

1860 - Abraham Lincoln vence as eleições presidenciais dos EUA.

1869 - Disputa-se aquele que todos consideram ter sido o primeiro jogo de futebol americano da história entre a Rutgers University e os seus vizinhos da Princeton University.

1893 - Morre, aos 53 anos, em São Petersburgo, o compositor russo Piotr Ilich Tchaikovsky.

1913 - Mahatma Gandhi é preso pela primeira vez, quando liderava uma marcha de mineiros em protesto.

1919 – Nasce, no Porto, a poetisa Sophia de Mello Breyner.

I Curva dos espaços, curva das baías,

Vida que não é vida com os gestos inúteis

Quem me consolará do meu corpo sepultado? II

Mostrai-me as anémonas, as medusas e os corais

Do fundo do mar.

Eu nasci há um instante. III

A mulher branca que a noite traz no ventre

Veio à tona das águas e morreu. IV

Chego à praia e vejo que sou eu

O dia branco. V

Creio na nudez da minha vida. "Antologia", pág. 81 | Círculo de Poesia Moraes Editores, 3ª. edição, 1975 Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 6 de novembro de 1919, no Porto, e faleceu a 2 de julho de 2004, tendo sido a primeira mulher portuguesa a receber o galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1999.

1921 - O Teatro Ginásio de Lisboa é destruído por um incêndio.

1929 - Morre o pintor Columbano Bordalo Pinheiro.

1936 - Guerra Civil de Espanha. Começa o cerco de Madrid, pelas forças falangistas de Franco. O Governo republicano muda-se para Valência.

1959 - É criado o Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego.

1962 - A Assembleia-geral das Nações Unidas aprova a aplicação de sanções económicas à África do Sul pela política de discriminação racial.

1968 - Começam, em Paris, conversações para a paz no Vietname.

1975 – Debate televisivo na RTP entre o líder socialista Mário Soares e o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal. Soares acusa o chefe dos comunistas de querer instaurar uma nova ditadura no país. Cunhal que o considera o chefe da reação responde com uma frase que fica célebre: “Olhe que não, doutor, olhe que não…”.

1984 - Ronald Reagan é reeleito presidente dos EUA.

1985 – Posse do X Governo Constitucional. Primeiro-ministro é Cavaco Silva.

1997 - Mário Soares e Álvaro Cunhal discutem o futuro da União Europeia num programa de televisão, reeditando o debate de 1975.

2002 - Começa, em Lisboa, a demolição do Estádio José Alvalade, inaugurado a 10 de junho de 1956.

2003 - O grupo têxtil Melka encerra as duas últimas empresas em Portugal, deixando no desemprego 308 trabalhadores.

- A sonda espacial norte-americana Voyager 1, lançada 26 anos antes, abandona o sistema solar.

2005 - Cerca de 1300 carros incendiados, dez polícias antimotim feridos e 312 pessoas detidas, em bairros suburbanos de diferentes regiões de França, no 11º dia de violência.

2006 - A TAP chega a acordo com o grupo Espírito Santo para a compra da Portugália, por 140 milhões de euros.

- Os movimentos palestinianos Hamas e Fatah chegam a um princípio de acordo para a formação de um governo de unidade nacional.

2008 - A MTV atribui a título excecional o prémio "Lenda da música" a Paul McCartney, que com os Beatles colocou Liverpool no centro do mapa da música pop rock a partir dos anos 1960.

2012 – Morre, aos 98 anos, Maxime, mais velho líder religioso ortodoxo da Europa, patriarca da Igreja Ortodoxa búlgara.