Principais acontecimentos registados no dia 7 de novembro:

1831 - O comércio de escravos é proibido no Brasil.

1867 - Nasce, em Varsóvia, Marie Curie, Prémio Nobel de Física e Prémio Nobel da Química.

1879 - Nasce Léon Trotsky, revolucionário russo.

1913 - Nasce o escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro", Prémio Nobel de Literatura em 1957.

1917 - Revolução de Outubro. O partido Bolchevique, liderado por Lenine, toma o poder na Rússia, derrubando o governo de Alexander Kerenski.

1929 - Abre ao público o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

Dia Internacional da Preguiça Quem decreta um dia internacional? Os mais universais provêm da ONU, alguns são dias nacionais que acabaram por ser adotados por mais país, internacionalizando-se, e, claro, há os dias assinalados pelas regiões, na Europa os mais dominantes instituídos pela Igreja Católica. A estes somam-se os dias que são originários da sociedade civil, sejam celebrações formais ou informais, e o da preguiça é um dos que se enquadra nesta categoria. O objetivo, refere-se em vários calendários, é que seja um dia para lembrar que o descanso é importante e para, se possível, aproveitar o "dolce far niente". Se puder, aproveite. Saber preguiçar também é uma arte.

1944 - Franklin Delano Roosevelt é reeleito para o quarto mandato na Presidência dos EUA.

1956 – Crise do Suez. Britânicos e franceses declaram o cessar-fogo no Egito.

1972 - A Alemanha Federal e a RDA anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas, após 23 anos de separação.

1975 - O centro emissor da emissora católica portuguesa Rádio Renascença é destruído por uma bomba.

- Confrontos violentos na região de Rio Maior entre representantes das UCP's e Cooperativas Agrícolas da Zona de Intervenção da Reforma Agrária (ligadas ao setor do trabalhadores rurais) e representantes da CAP – Confederação de Agricultores Portugueses, dos proprietários agrícolas.

1980 - Morre o ator norte-americano Steve McQueen.

1983 - O inventor português José Coelho dos Santos recebe a medalha de ouro da Feira de Nuremberga, pela criação de um tijolo especial para a construção civil.

1985 - Tropas colombianas tomam de assalto o Palácio da Justiça, em Bogotá, onde guerrilheiros do grupo M-19 mantinham reféns 60 pessoas. Há 50 mortos nos confrontos.

1990 – Morre, aos 78 anos, o escritor britânico Lawrence Durrell, autor da tetralogia "Quarteto de Alexandria".

1991 - Chegam a Portugal os restos mortais de Henrique Galvão, que comandou o sequestro do navio Santa Maria, em 1961, numa operação de combate à ditadura.

- O basquetebolista norte-americano "Magic" Johnson, 32 anos, anuncia, em Los Angeles, que se retira do desporto por ser portador do vírus HIV.

1994 – Pela primeira vez entram mulheres na GNR.

1995 - José Saramago recebe o Prémio Camões.

2000 - Presidenciais nos EUA. O candidato republicado George W.Bush ganha em número de votos do Colégio Eleitoral, apesar de o democrata Al Gore conquistar mais votos no conjunto do país. A decisão sobre a contagem de votos na Florida estender-se-á por mais de um mês.

- Hillary Clinton, mulher do ex-presidente Bill Clinton, é eleita senadora pelo Estado de Nova Iorque.

2002 - A população de Gibraltar recusa, em referendo, a partilha da soberania entre o Reino Unido e a Espanha, com 98,8% dos votos.

2005 – O ex-presidente peruano Alberto Fujimori é preso no Chile.

– O filme “Alice”, de Marco Martins, é nomeado para os Prémios do Cinema Europeu.

2007 - A operação de separação (spin-off) da PT Multimédia do grupo Portugal Telecom (PT) concretiza-se, transformando a empresa então presidida por Rodrigo Costa num dos principais operadores de comunicações em Portugal e no principal rival da sua antiga "casa-mãe"

2008 - O Tribunal de Felgueiras condena a presidente da Câmara local, Fátima Felgueiras, a três anos e três meses de prisão com pena suspensa por igual período, decretando ainda a perda de mandato da autarca. Fátima Felgueiras é condenada pelos crimes de abuso de poder, peculato e peculato de uso.

2011 - O médico Conrad Murray é condenado pelo homicídio involuntário de Michael Jackson.

2012 - Barack Obama é reeleito Presidente dos Estados Unidos, conquistando a maioria dos 538 votos do colégio eleitoral que designa formalmente o chefe de Estado.

2013 - A Irlanda passa o exame final da 'troika' de credores internacionais, a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, abrindo a porta a abandonar em dezembro o plano de assistência financeira.

2015 - A Serra Leoa é declarada país livre da transmissão do vírus do Ébola pela Organização Mundial da Saúde, 42 dias depois de ter dado negativo o segundo teste de diagnóstico ao último paciente infetado no país.

- Os presidentes chinês e taiwanês dão um aperto de mão histórico em Singapura, no arranque da primeira cimeira desde a separação da China continental e de Taiwan, há 66 anos, após uma guerra civil.

2018 - O treinador português Vítor Pereira leva o Shanghai SIPG à conquista do primeiro título de campeão chinês de futebol.