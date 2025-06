Um livro:

"Dedico-lhe o Meu Silêncio", de Mario Vargas Llosa, lê-se a um ritmo de duas vozes bem distintas, distribuídas entre capítulos pares e ímpares. Um livro sobre o poder redentor da música e da sua beleza, o sonho de unir um país pela música. Decorre no início dos anos 90 e Toño Azpilcueta é o protagonista.

Especialista em música crioula, descobre Lalo Molfino – personagem de Travessuras da Menina Má –, um guitarrista cujo talento o faz reviver o amor pelas valsas, marineras, polcas e huainos, géneros enraizados na música popular peruana. Nasce nesse momento a vontade de escrever um livro para contar a história da música crioula, como elemento capaz de provocar uma revolução, quebrando preconceitos e barreiras raciais.

O SAPO24 publicou um excerto deste livro.

Um evento na feira:

Este domingo, 8 de junho, Pilar del Río vai estar na praça da Porto Editora, às 15h00, para autografar o seu livro "A intuição da ilha".

Nesta obra, a companheira de José Saramago constrói um mosaico de emoções, momentos passados e livros escritos sob a luz da ilha escolhida pelo escritor para viver. Uma forma de partilhar com os leitores acontecimentos singulares vividos n’A Casa e de contar como era a vida do Nobel português enquanto escrevia as suas obras: os passeios por Lanzarote; as ideias que davam origem aos romances; a convivência com os seus cães; os encontros na ilha com amigos como Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Susan Sontag ou Bertolucci; as experiências que trazia das viagens realizadas e as amizades entretanto nascidas.

Uma entrevista

Um jurista que é escritor ou um escritor que é jurista. Francisco Mota Saraiva, Prémio Saramago 2024 e Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís em 2023, diz que escreve como quem tem "dois empregos que obrigam a uma vigilância constante". O empenho dura há vários anos e já foi reconhecido com galardões. Mas, no fim de contas, o que importa é continuar a escrever, porque há vozes que não se calam. Em entrevista ao SAPO24, garante que não há segredos para o sucesso, só trabalho. Apesar de ter lidado com a rejeição de editoras, fazer edições de autor nunca foi um caminho, porque não acredita na "literatura sob esse ponto de vista".

Na Feira do Livro, o último livro do escritor que não nega inspirar-se também em Saramago pode ser encontrado no espaço da Quetzal (Bertrand Editora).