Um livro:

Isabel Allende regressa com "O meu nome é Emilia del Valle", uma história cativante e inesquecível de amor e guerra, descoberta e redenção, protagonizada por uma mulher que, diante das maiores adversidades, sobrevive e se reinventa. A autora chilena retoma o universo da célebre saga Del Valle, que acompanhámos nos incontornáveis "A casa dos espíritos", "A filha da fortuna" e "Retrato a sépia".

O SAPO24 publicou um excerto deste livro, que pode ler aqui.

Na Feira do Livro, pode encontrar esta obra no pavilhão da Porto Editora.

Um evento na feira:

A 5 de junho, segundo dia de Feira do Livro, pode assistir a um debate sobre "Processos de criação literária", com as escritoras Vanessa Passos, Irenà Costa, Liz Negrão e Cibele Laurentino como mediadora. Uma conversa sobre as etapas fundamentais que auxiliam na jornada literária de uma escritora. Às 14h00, na Praça Roxa.

Uma entrevista:

Na vida de Katherine Vaz cruzam-se as influências de dois países: os EUA e Portugal. Para a escritora, as raízes lusas são fonte de inspiração para os romances que escreve e que retratam o país no estrangeiro.

Inspirado em factos reais, o livro "A Linha do Sal" traz uma história de amor e imigração entre Maria e John Alves. O SAPO24 falou com a autora, que garante que uma obra assim não se escreve sem pesquisa tradicional e que o sucesso se faz das conversas entre leitores para promover livros. A ler aqui.

Na Feira do Livro, a obra pode ser encontrada no pavilhão da Leya.