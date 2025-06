O aviso amarelo emitido compreende o período entre as 12:00 de sábado e as 21:00 de domingo, no qual está prevista uma “persistência de valores elevados da temperatura máxima” na região localizada mais ao sul de Portugal, precisou o IPMA em comunicado.

Os avisos amarelos por temperatura máxima são emitidos, em Faro, quando os termómetros oscilam entre os 33 e os 37 graus, estabelece o IPMA nas tabelas de parametrização dos avisos divulgada na sua página da Internet.

Perante a previsão de temperaturas que podem chegar aos 37 graus, a Direção-Geral de Saúde recomenda à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar, de duas em duas horas.

É ainda desaconselhada a exposição ao sol no horário entre as 11:00 e as 17:00 e pedido especial cuidado com a população idosa, com as crianças e os doentes crónicos, que devem permanecer em ambientes mais frescos e protegidos do sol, segundo as autoridades de saúde.