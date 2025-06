Um livro:

A Batalha de Aljubarrota continua a gerar fascínio e admiração. E não é caso para menos. Afinal, uma batalha campal — um acontecimento já de si raro durante o período medieval — veio a ter um desfecho decisivo que alterou, definitivamente, o rumo da História não só da Península Ibérica, mas também do próprio mundo. Basta pensar que, caso a sorte das armas não tivesse estado do lado de D. João I e Nuno Álvares Pereira, dificilmente se poderia imaginar a sobrevivência de Portugal enquanto reino independente. Como se explica, no seu tempo e espaço, um acontecimento de tal magnitude?

É o que explica o livro "Aljubarrota", com organização de João Nisa e Paulo M. Dias, e que pode encontrar no pavilhão da Saída de Emergência.

O SAPO24 publicou um excerto desta obra, que pode ler aqui.

Um evento na feira:

Neste primeiro dia de Feira do Livro, 4 de junho, o pavilhão da editora Cordel D' Prata recebe, às 15h00, António Quintans para uma sessão de autógrafos do livro "Ourique, o início da nacionalidade".

Nesta obra, o autor dá a sua interpretação e mostra o porquê de a Batalha de Ourique ter ocorrido no Baixo Alentejo, em 25 de julho de 1139.

Uma entrevista:

Rui Cardoso, jornalista e escritor, é uma presença conhecida e reconhecida nos debates da televisão, notável pela precisão e simplicidade das suas intervenções.

O seu último livro "Breve História do PREC" relata os dois anos mais complicados da política portuguesa com a mesma eficiência a que nos habituou nos debates. Uma conversa com o jornalista José Couto Nogueira para ler aqui.

Na Feira do Livro, esta obra está disponível no pavilhão da Leya.