A edição de 2025 reforça o modelo estreado em 2024, que privilegia a qualidade da experiência dos visitantes, trazendo um percurso mais fluído e sete praças (incluindo a nova Praça Verde).

Ao longo dos 19 dias, haverá espaço para eventos variados, desde sessões de autógrafos a debates, passando por apresentações de livros e concertos à sexta-feira, com atuações “intimistas”, nomeadamente de Teresa Salgueiro.

A programação infantil foi reforçada com oficinas, leituras encenadas e o regresso do “Acampar com Histórias” na Estufa Fria.

O que esperar da Feira do Livro de Lisboa 2025?

Participantes:

Este ano, serão 133 os participantes, um número ligeiramente abaixo do ano anterior, que vão representar cerca de 960 chancelas e mais de 85 mil títulos.

A feira atingiu o seu limite ao nível do espaço utilizado, pelo que a edição deste ano é de "consolidação" do que foi feito em 2024.

Consultar o mapa da feira pode ser uma boa forma de organizar a visita:

Hora H:

O paraíso dos leitores: durante uma hora, há a oportunidade de acesso a uma seleção de livros, com descontos mínimos de 50% em títulos publicados fora das limitações da Lei do Preço Fixo do Livro.

Habitualmente, a Hora H ocorre de segunda a quinta-feira, na última hora da Feira (21h00 às 22h00). Nos feriados (10 de junho e 19 de junho) não há Hora H. Não há Hora H na primeira semana de Feira (4 e 5 de junho).

Livros do Dia:

Todos os dias, há livros que podem ser comprados com descontos extra, a qualquer hora.

A lista está disponível aqui.

Eventos:

Estão previstos mais de 3.000 eventos, dos quais 1.200 implicam a presença de autores.

A agenda pode ser consultada aqui.

Sustentabilidade:

Uma das grandes novidades deste ano é o projeto sustentável “Vamos plantar livros”, em parceria com a The Navigator Company. Por cada 100 livros vendidos, vai ser plantada uma árvore.

Acessibilidade:

Haverá mais rampas portáteis e cadeiras de rodas, disponibilizadas pela Santa Casa da Misericórdia, para pessoas com mobilidade reduzida.

Os eventos com língua gestual portuguesa e a existência de um alfabeto de cores para daltónicos, que, entre outras coisas, ajuda as pessoas a orientarem-se nas praças, que são definidas por cores, também estão de regresso nesta edição.

Outros serviços:

Entre os serviços disponíveis, regressam o bengaleiro, que disponibiliza o envio postal de livros e o armazenamento temporário de objetos, uma área de restauração ampliada e campanhas de doação e reciclagem de livros.