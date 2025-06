O avançado falhou a sessão de sexta-feira devido a ter sido autorizado a viajar até Lisboa para assistir ao nascimento do filho, mas retornou hoje de manhã a Munique, na Alemanha, e esteve à disposição do selecionador nacional.

O treino decorreu num dos centros de estágios do Bayern Munique, habitualmente utilizado pela formação feminina dos bávaros, e Roberto Martínez contou com todos os 23 jogadores de campo convocados, mais os três guarda-redes.

Isto significa que Portugal chega na máxima força à quarta final da sua história, em que vai tentar repetir a conquista da Liga das Nações, algo que alcançou em 2019, na primeira edição, que decorreu no Porto.

Como é habitual, e como muita chuva e algum frio à mistura, os primeiros 15 minutos da sessão foram abertos, com a seleção nacional a realizar os habituais exercícios de aquecimento, primeiro com corrida, depois com alongamento e por fim com bola, com os guarda-redes, ao contrário do que é habitual, a trabalharem com os jogadores de campo.

Destaque para a presença no treino do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que esteve acompanhado de Domingos Paciência e Toni, membros da direção do organismo.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso e a primeira ibérica, está agendada para as 20:00 (21:00 locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.