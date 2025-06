Nuno Tavares fazia parte da lista inicial de 27 jogadores, que seria reduzida a 26, e o selecionador Roberto Martínez optou por prescindir do lateral, num grupo em que a grande novidade é a estreia do médio Rodrigo Mora, do FC Porto.

A UEFA divulgou as listas finais dos eleitos das quatro seleções que vão estar presentes na ‘final-four’ e os números que vão ser utilizados pelos futebolistas, com o lateral a ser o ausente do lado luso.

A seleção portuguesa defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique, e a Espanha a França, na quinta-feira, ambos nas meias-finais da Liga das Nações, estando a final agendada para domingo, novamente na Allianz Arena.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

A Liga das Nações cumpre a sua quarta edição, competição que Portugal venceu na estreia, em 2019, seguindo-se vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023.