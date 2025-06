"Vamos para dentro de campo com o pensamento positivo de que tudo vai correr bem", disse Cristiano Ronaldo sobre o jogo com a Espanha, embora reforçando que se avizinha um jogo difícil.

Questionado pelos jornalistas sobre se tinha manhãs em que não tinha vontade de "fazer nada", Cristiano respondeu a rir: ""Não me apetecia nada falar com vocês hoje".

"Estou a brincar. Isso acontece, não só comigo, mas com todos os seres humanos. Há dias bons, há dias maus, há dias em que não te apetece falar muito — hoje não é caso, por acaso", reforçou a sorrir. "Mas é normal, faz parte da vida".

Munique vai receber no domingo um duelo de gerações, na final da Liga das Nações de futebol, com o quarentão Cristiano Ronaldo perto de finalizar um reinado de duas décadas e o adolescente Lamine Yamal a iniciar o seu.

No recinto germânico do Allianz Arena, Portugal e Espanha vão disputar o troféu da mais recente prova da UEFA, que vai agora na sua quarta edição, mas, apesar de ser um jogo histórico, já que as duas seleções ibéricas nunca disputaram uma final, muitas das atenções vão estar centradas em apenas dois jogadores.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso, está agendado para as 20h00 (21h00 horas locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.