1984 - Daniel Ortega vence, com 67 por cento dos votos, as eleições na Nicarágua.

1988 - O republicano George Bush, 64 anos, é eleito presidente dos EUA.

1990 - O presidente dos EUA, George Bush, ordena o envio de mais 100.000 homens para o Golfo Pérsico, aumentando para 300.000 o número de soldados americanos na região.

1993 - O Senado francês aprova o princípio da redução da semana laboral para 32 horas e quatro dias de trabalho.

1994 - É criado, pela ONU, o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda (TPIR).

1998 - O referendo sobre a Regionalização em Portugal dá a vitória ao "não".

2000 - O Orçamento do Estado é aprovado na generalidade, viabilizado pela abstenção do deputado Daniel Campelo do PP.

2002 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova, por unanimidade, a Resolução 1441 sobre o desarmamento do Iraque. A resolução impõe a Saddam Hussein o regresso dos inspetores de desarmamento da ONU ao seu território..

2006 - O site de vídeos YouTube é considerado pela revista norte-americana Time como a melhor invenção do ano.

2008 - Milhares de professores vindos de todo o país enchem o Terreiro do Paço em Lisboa, numa manifestação para exigir a suspensão do modelo de avaliação de desempenho proposto pelo governo.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha a 27 de outubro.